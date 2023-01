Milano | fiamme in un palazzo di via Manzoni | nessun ferito

(Di martedì 17 gennaio 2023), 17 gen. (Adnkronos) - Un incendio, tuttora in atto, sta interessando unnella centralissima via, a. Lesi sarebbero propagate dall'ultimo piano dello stabile, intorno alle 5.30 di stamane. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori del 118 Areu. L'edificio è stato evacuato. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbetra gli inquilini; tutti hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Corriere Milano

