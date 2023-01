Milano Fashion Week 2023 | lato beauty uomo | la cosmesi maschile

Leggi su moltouomo

(Di martedì 17 gennaio 2023) La2024 ha mostrato collaborazioni interessanti e nuove tendenze. Anche se lanon è ancora al centro del dibattito, i modelli in passerella passano dalle mani esperte dei make up artist prima di sfoggiare gli abiti in passerella. Ci sono brand che hanno anche le loro collezioni make up e che usano quindi questi eventi anche per promuovere i prodotti delle nuove collezioni (soprattutto nelle sfilate femminili). Ci sono, invece, brand che preferiscono appaltare questo servizio a marchi esterni, dando loro ampia visibilità accanto alle sfilate. Qual è stata la collaborazione al top per il make upe quali sono le tendenze che si possono riscontrare dando ...