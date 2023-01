Milano | 21enne accoltellato dopo la lite sull’autobus | è grave

(Di martedì 17 gennaio 2023) Un ragazzo di 21 anni è stato ferito al collo con un’arma da taglio a seguito di unasu un autobus avvenuta questa sera, martedì 17 gennaio, a, in viale Famagosta. Il giovane, che sarebbe di origine straniera, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avuto unacon un altro a bordo di un autobus della linea 71. Giunti a Famagosta, pocole 20, i due sarebbero scesi dal mezzo. A quel punto, il secondo uomo avrebbe colpito ilcon una coltellata dietro l’orecchio. La polizia sta indagando sull’episodio e ricercando l’aggressore. Foto: ANSA / PAOLO SALMOIRAGO – Immagine di repertorio su Open Leggi anche: Parigi, sei accoltellati alla Gare du Nord, l’aggressore arrestato: «Non è ...

