Milan | notizia positiva da Rebic

Il Milanista

Filtra un'ottimadal ritiro del, di nuovo in gruppo: a disposizione di Pioli Già nella giornata di ieri avevamo visto come Ante Rebic ha cominciato l'allenamento insieme al ...MILANO Ritrovarsi davanti a un bivio non è sempre una buona. Lo sta intuendo anche il. Il brutto avvio di questo 2023, con una sola vittoria contro la Salernitana (poi due pareggi con Roma e Lecce ed eliminazione agli ottavi di Coppa Italia con ... Calciomercato Milan / Voci su un colpo folle: “Può arrivare gratis” | News Vincenzo Morabito, ex allenatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi. Sui giocatori in scadenza di Milan e ...L’offerta rossonera alletta il portoghese. Però il Lilla ha promosso azioni legali per non pagare. E i rapporti tra l’avvocato Dimvula e Jorge Mendes non sono sereni ...