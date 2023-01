Milan | l’avvocato di Leao è in Italia | c’è la data del summit per il rinnovo | due i nodi da sciogliere | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 17 gennaio 2023) 2023-01-17 14:57:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Ilin una settimana si gioca due finali determinanti per il futuro. Una, sul campo, domani sera contro l’Inter valida per la Supercoppana. L’altra venerdì perché ilprogrammato con Ted Dimvula, avvocato che detiene la procura di Rafael, avrà un valore specifico notevole nella partita che si sta giocando da mesi suldel forte attaccante portoghese. La fiducia di Paolo Maldini e Ricky Massara di arrivare a un accordo non è mai stata così alta. LA SITUAZIONE- Nelle intenzioni della dirigenza rossonera ildiva concluso entro la fine di gennaio. Rafa ha già fatto presente di essere favorevole a prolungare il contratto con un sostanzioso aumento ...