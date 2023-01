Milan-Inter | Vieri | “Si parte alla pari Saranno decisivi gli attaccanti”

... ovvero la serie C, la semi - professionistica serie D, e gli eventi di calcio al femminile , sebbene la serie A 'in rosa' abbia un certo seguito tra i tifosi di Roma, Juventus,e ...12 anni dopo,tornano a contendersi una Supercoppa Italiana: da Pechino a Riad, anche allora con i rossoneri campioni d'Italia e i nerazzurri reduci dal successo in Coppa Italia. Una partita che per i ...Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, l'Inter spera di poter contare anche sull'apporto del belga ...ROMA, 17 GEN - Il primo trofeo della stagione se lo contendono a Riad Milan ed Inter. I rossoneri, reduci da una settimana deludente, cercheranno di rifarsi portando a casa la Supercoppa ma gli analis ...