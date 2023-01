Milan-Inter | tutti i segreti dello stadio della Supercoppa

(Di martedì 17 gennaio 2023) Articolo a cura di Luca Filidei Un derbyese lontano dao. Sembra un paradosso, eppure è quello che avverrà in occasioneitaliana, quandosi sfideranno nella città di Riad, la capitale dell’Arabia Saudita. Non una prima assolutastracittadina all’estero, visto il precedente al Beijing National Stadium, che tra L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

tv e streaming: dove vedere il derby di Supercoppa Italiana: il derby di Milano questa volta vale una Supercoppa Italiana . I campioni d'Italia rossoneri contro i ...Commenta per primo Ilha svolto la seduta di rifinitura a Riad in vista della sfida di domani contro l'valida per la Supercoppa Italiana. Tutti in gruppo i giocatori convocati da Stefano Pioli, compreso Ante ...(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La finale di EA Sports Supercup darà una speciale opportunità ai possessori di Fan Token di Milan e Inter, grazie all'iniziativa ideata da Socios.com, ...Il campionato è imprevedibile, non ci sono certezze e la classifica può variare da un momento all’altro. Al momento, l’unica che sta proseguendo il trend ...