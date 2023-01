Milan-Inter | rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi VIDEO

Fcinternews.it

Vale per l'tutta, vale per lui in primis , che ha già vinto tre volte il trofeo: "Ho avuto la ... Anche perché l'ultimo incrocio con il, la sconfitta 3 - 2 di settembre, non è stato felice: "...Intanto però nelle scorse ore è girata una voce di calciomercato abbastanza sorprendente: Buffon alLa voce l'ha lanciata calciostyle secondo cui Paolo Maldini lo avrebbe chiamato dopo- ... GdS - Milan-Inter, mercoledì la terza finale: rossoneri sul 2-0 Ci saranno fasi in cui il Milan avrà maggior possesso e altri in cui l'avrà l'Inter. Per quanto riguarda l'avversario, lo conosciamo: ha grandissime qualità, giocatori che sanno costruire e ripartire.Sport - L'allenatore dell'Inter alla vigilia della Supercoppa contro il Milan: 'Non voglio avere rimpianti, la sconfitta in campionato ci ha lasciato un po' di voglia ...