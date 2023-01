Milan-Inter | Pioli | “Vincere significherebbe molto Pancia piena? Ma se abbiamo vinto solo un trofeo…”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Stefanovenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Supercoppa Italiana 2023 di scena a Riyad (Arabia Saudita): “Sarà una partita importante che mette in palio un trofeo importante. Affrontiamo i nostri rivali e dovremo mettere in campo la nostra prestazione migliore. Sarebbe importantissimoun trofeo.iniziato al’anno scorso e avremo un’altra possibilità contro un avversario forte.perché ci darebbe continuità e aumenterebbe la nostra mentalità vincente. L’ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è un’altra storia“.ha poi proseguito: “Al campionato penseremo venerdì quanto ...

Fcinternews.it

Gerry Cardinale domani non deve avere grandi impegni per pranzo. Domani, alle 14 di New York, le 22 di Riad, guarderàdal suo ufficio, con la maglia rossonera numero 10. Si sapeva, non sarà in Arabia per la partita e tornerà a vedere la squadra dal vivo a San Valentino per l'andata con il Tottenham. Nel ...Mancano poco più di 48 ore al fischio d'inizio della Supercoppa Italiana e le tessere del mosaico cominciano a incastrarsi al proprio posto, come è giusto che sia. Il King Fahd International Stadium ... GdS - Milan-Inter, mercoledì la terza finale: rossoneri sul 2-0 Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com The post Ripresi gli allenamenti, domani seduta pomeridiana al Taddei appeared first on seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I… Leggi ...Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, Supercoppa Italiana 2023 di scena a Riyad (Arabia Saudita): “Sarà una partita importante che mette in palio un trofeo ...