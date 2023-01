Milan-Inter | Pioli | “L’obiettivo è vincere il trofeo”

Commenta per primo Tutte le strade portano a Riad, anche quelle di Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Seduti su due panchine scomode come quelle di, i due emiliani arrivano a giocarsi la Supercoppa italiana in posizioni simili. Entrambi in discussione, con un Napoli che giganteggia e sembra potergli sfilare il massimo obiettivo ...In campionato 9 punti sule 10 sulla Juventus e sull'sono una buona dote Non facciamo considerazioni. Siamo contenti della partita di venerdì e pensiamo a fare bene stasera'. PESSIMISMO -...Alla vigilia della gara di Supercoppa fra Milan e Inter, Amnesty International Italia fa sentire la sua voce attraverso una lettera di Riccardo Noury, presidente ...Dopo le fatiche del campionato, che hanno visto l'Inter vincere di misura contro l'Hellas Verona nel corso dell'ultima giornata, è tempo per i nerazzurri di concentrarsi sulla Supercoppa Italiana. A… ...