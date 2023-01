Milan-Inter | Pioli | “Le finali si giocano per vincere Su Leao …”

Virgilio Sport

Così il tecnico del, Stefano Pioli, in conferenza stampa a Riyadh alla vigilia della finale della Supercoppa italiana contro l'. "Vincere sarebbe importantissimo, abbiamo cominciato a ...Capitan Davide Calabria assicura che ilè più affamato che mai e alla vigilia della sfida con l'che mette in palio la Supercoppa, rassicura i tifosi rossoneri. "Siamo qui per vincere ... Supercoppa, Inter: Inzaghi accende il derby, sfogo su Lukaku e frecciata a Sacchi In Supercoppa Pioli e Inzaghi affideranno ancora una volta le chiavi dell’attacco ai due 36enni, che hanno molti punti in comune: l’anagrafe, il ruolo di leader, l’apporto… Leggi ...Milan-Inter è l'ultimo slot del vecchio contratto legato alla Supercoppa italiana. Dal 2024 si cambia e sul tavolo ci sono idee e offerte enormemente più ricche rispetto ai 7,5 milioni ad edizione di ...