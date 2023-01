Milan-Inter | Pioli | “In queste gare fa la differenza la qualità”

Virgilio Sport

Commenta per primo Ilin una settimana si gioca due finali determinanti per il futuro. Una, sul campo, domani sera contro l'valida per la Supercoppa Italiana. L'altra venerdì perché il summit programmato con ...... Hojlund, Ederson, Zortea, Caviglia) Roma - Fiorentina 2 - 0 (Dybala, Dybala) Empoli - Sampdoria 1 - 0 (Buehi) La classifica della Serie A dopo 18 giornate Napoli 47;38; Juventus e37; ... Supercoppa, Inter: Inzaghi accende il derby, sfogo su Lukaku e frecciata a Sacchi Perché verosimilmente non credo che il Milan rischi di mancare l'appuntamento alla prossima Champions per il terzo anno di fila ma ad una giornata dal giro di boa il Diavolo conserva solo un misero ...Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer è in ballottaggio con Pierre Kalulu per una maglia da titolare nel match di Supercoppa italiana di domani contro l'Inter.