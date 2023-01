Milan-Inter | le parole di Pioli e Calabria | domani finale di Supercoppa

Virgilio Sport

E' quanto ha detto l'allenatore del, Stefano Pioli, durante la conferenza stampa a Riyadh prima della finale di Supercoppa Italiana contro l', in programma domani. 'Vincere sarebbe ...Così il Capitano del, Davide Calabria, alla vigilia del match di Supercoppa Italiana contro l', in programma domani a Ryiadh, in Arabia Saudita. "Chi parla di più in squadra in vista di ... Supercoppa, Inter: Inzaghi accende il derby, sfogo su Lukaku e frecciata a Sacchi Diciottesima giornata marchiata a fuoco dalla straordinaria vittoria del Napoli sulla Juventus che potrebbe segnare in maniera definitiva la lotta per lo scudetto, anche in considerazione del secondo ...Prima del fischio d’inizio della EA SPORTS Supercup le Legends della Serie A accompagneranno gli sponsor di Lega Serie A nel Walk About del “King Fahd International… Leggi ...