Milan-Inter | Inzaghi in conferenza stampa | orario | tv e streaming

(Di martedì 17 gennaio 2023) Simoneparlerà inalle 9:30 di martedì 17 gennaio. Il tecnico dell’risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida valida per la Supercoppa Italiana contro i cugini del. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dall’inizio dell’evento. Quali saranno le parole dell’allenatore? Lasarà trasmessa in diretta suTV e sui canali digitali ufficiali del club. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Fcinternews.it

... con l'exche a quel punto potrebbe iniziare a valutare una possibile uscita. Se i blaugrana invece non dovessero seguire quest'ultima linea, non si farebbe nulla. L', nel caso della ...Depay a Sky: "Nessuna trattativa con l'" Nainggolan, il Cagliari valuta il ritorno Salernitana, esonerato Davide Nicola Brescia, esonerato Aglietti: torna Clotet, atteso in settimana l'... GdS - Milan-Inter, mercoledì la terza finale: rossoneri sul 2-0 Si tratta di un centrocampista nigeriano di 17 anni che è arrivato nel 2021 dalla Cedratese. Excl story – #ASMonaco sent a scout to watch Inter v Milan U19: main focus on AC Milan’s talented ...Il derby di Riyad si avvicina e Simone Inzaghi spera di regalarsi un'altra volta la Supercoppa Italiana. L'allenatore dell'Inter ha vinto tre volte il trofeo, due… Leggi ...