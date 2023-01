Milan-Inter | Ibrahimovic non raggiungerà la squadra in Arabia Saudita

Domani sera alle ore 20, a Ryad,si contenderanno la Supercoppa Italiana. Detentore del trofeo è la squadra nerazzurra che esattamente un anno fa vinse per 2 - 1 contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Le due ...La moglie di Ciprian Tatarusanu, l'attuale titolare della porta rossonera. I due si sono sposati lo scorso 27 maggio, dopo lo scudetto conquistato dai rossoneri. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ...Due squadre tradite spesso da cali di tensione. A Riad non può succedere: due tecnici, i loro modi di motivare e un esempio che arriva dal Mondiale Dentro la… Leggi ...È quasi tutto pronto per la sfida di Supercoppa italiana tra Milan e Inter, in programma domani, mercoledì 18 gennaio a Riyad. Il primo trofeo stagionale arriva in un momento particolare per le due ...