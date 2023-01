Milan-Inter | finale Supercoppa italiana in diretta TV e streaming

(Di martedì 17 gennaio 2023) Domani sera, mercoledì 18 gennaio, presso il King Fahdnational Stadium di Riad, Arabia Saudita, andrà in scena l’attesissima2022/2023 che vedrà affrontarsiin un derby tuttoese che assicurerò emozioni e spettacolo. Da un lato scenderà la compagine allenata da Stefano Pioli che ha conquistato la vittoria dello scorso campionato; dall’altro ci sarà la formazione di mister Simone Inzaghi vincitrice della scorsa Coppa Italia. Andiamo a vedere insieme i dettagli della super, quali sono le probabili formazioni e dove vedere laTV e. Lo scorso anno fu l’ad alzare in cielo il trofeo della, ...

Virgilio Sport

Commenta per primo Ilin una settimana si gioca due finali determinanti per il futuro. Una, sul campo, domani sera contro l'valida per la Supercoppa Italiana. L'altra venerdì perché il summit programmato con ...... Hojlund, Ederson, Zortea, Caviglia) Roma - Fiorentina 2 - 0 (Dybala, Dybala) Empoli - Sampdoria 1 - 0 (Buehi) La classifica della Serie A dopo 18 giornate Napoli 47;38; Juventus e37; ... Supercoppa, Inter: Inzaghi accende il derby, sfogo su Lukaku e frecciata a Sacchi Tra poche ore le luci del King Fahd International Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, si accenderanno per illuminare il palcoscenico sul quale si disputerà la ...Alla vigilia della Supercoppa Italiana il tecnico del Milan, Stefano Pioli, rilancia l'impegno e lancia i rossoneri: «Serve il miglior Milan» ...