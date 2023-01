Milan-Inter | Di Stefano | “Kjaer utile sui palloni alti”

, le scelte di Pioli: riecco TonaliLa squadra che vedremo domani sarà, di fatto, quella ammirata nelle ultime uscite. C'è però una possibile variante a cui Pioli sta pensando ormai da un ...Commenta per primo Tutte le strade portano a Riad, anche quelle di Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Seduti su due panchine scomode come quelle di, i due emiliani arrivano a giocarsi la Supercoppa italiana in posizioni simili. Entrambi in discussione, con un Napoli che giganteggia e sembra potergli sfilare il massimo obiettivo ...Sky Sport ha fornito le ultime importanti novità sulla formazione del Milan per il match di Supercoppa. Pioli ha scelto la difesa!Si assegnerà a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, il primo trofeo stagionale. A contenderselo, nella Supercoppa Italiana, Milan e Inter, formazioni vincitrici rispettivamente nella passata stagione ...