Milan-Inter | Cardinale non sarà allo stadio | tiferà da New York

Fcinternews.it

Ci siamo quasi: domani a Riad si assegna il primo trofeo stagionale con la Supercoppa italiana tra. I rossoneri sono i detentori dello scudetto, i nerazzurri hanno alzato al cielo l'ultima Coppa Italia. Naturalmente, la febbre da derby è anche più alta visto che questa volta in palio ...Un derby che vale la Supercoppa Italiana .si ritrovano di fronte all'inizio dell'anno. Non ci sono tre punti in palio bensì il primo trofeo della stagione che i nerazzurri hanno già vinto lo scorso anno contro la Juve. Per ... GdS - Milan-Inter, mercoledì la terza finale: rossoneri sul 2-0 Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida della Supercoppa italiana contro il Milan: "Darmian sta facendo bene. È una grandissima risorsa ...Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana in programma contro il Milan: "Siamo arrivati qui, siamo pronti per ...