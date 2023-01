Milan-Inter | Calabria | “Giroud e Hernandez stanno bene”

L'ex arbitro ha dato un'importante interpretazione sull'assegnazione dia Maresca. Le sue parole a TV Play... Manca un solo giorno alla disputa della finale di Supercoppa . Gli animi sono infiammati in vista del focoso derby tra. La posta in ...... nell'8 - 2 contro l'addirittura nella stagione 1995/96). Un risultato clamoroso, è vero, ma ...contro il Torino e a due turni dall'onorevole 2 - 1 subito dai campioni d'Italia in carica delLeo Turrini Domani Milan e Inter si contenderanno la Supercoppa. In Arabia Saudita. Nello stesso deserto si sono appena sfidati Real e Barcellona. Nel frattempo, uno dei calciatori più famosi dell’era ...(ANSA) - ROMA, 17 GEN - La finale di EA Sports Supercup darà una speciale opportunità ai possessori di Fan Token di Milan e Inter, grazie all'iniziativa ideata da Socios.com, ...