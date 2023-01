Milan-Inter | Calabria | “Ci siamo preparati bene | sarà un derby combattuto”

Virgilio Sport

contro, la squadra Campione d'Italia, contro quella vincitrice della Coppa Italia . Pioli contro Inzaghi, nella consapevolezza che chi alzerà la Coppa verrà applaudito e ricoperto di ...Commenta per primo Ilin una settimana si gioca due finali determinanti per il futuro. Una, sul campo, domani sera contro l'valida per la Supercoppa Italiana. L'altra venerdì perché il summit programmato con ... Supercoppa, Inter: Inzaghi accende il derby, sfogo su Lukaku e frecciata a Sacchi ROMA - Riyad ospita, per la seconda volta nella storia, la Supercoppa Italiana che vedrà protagoniste, domani sera allo stadio internazionale Re Fahd, Milan e Inter. L’edizione numero 35 della manifes ...Il Milan in una settimana si gioca due finali determinanti per il futuro. Una, sul campo, domani sera contro l’Inter valida per la Supercoppa Italiana. L’altra venerdì perché il summit programmato con ...