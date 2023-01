Milan | Calabria | 'Vincere la Supercoppa è fondamentale | l'Inter ha giocatori importanti'

...OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo) SABIRI Abdelhamid (Sampdoria) SMALLING Christopher Llo (Roma) SOUZA SILVA Walace (Udinese) TERZA SANZIONE BIRINDELLI Samuele (Monza)Davide () ...Era inizio agosto, si giocò a Pechino e a vincere fu ilin rimonta, con le reti di ... Di certo, probabilmente mai avrebbero pensato di trovarsi a Reggio12 anni dopo. La speranza, ...Alla vigilia della Supercoppa tra Milan-Inter, Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset per presentare la gara contro i nerazzurri. "È sempre un trofeo, è molto importante. Molto bell ...Da una vita uno in tribuna e l'altro in curva, prodotti dei rispettivi vivai, tifosi da sempre cresciuti in casa di anno in anno fino alla maglia da titolare in Supercoppa ...