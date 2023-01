Milan | Brahim Diaz e le 100 presenze | ecco il premio

Milan News

Commenta per primoDiaz ha raggiunto contro il Lecce le 100 presenze con la maglia dele nel Centro Sportivo di Riad è stato premiato da Ricky Massara e Paolo Maldini : 'Siamo qui per celebrare le 100 ...(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer (Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers,Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli INTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, ... MN - Milan, Brahim Diaz premiato per le 100 presenze in rossonero. Rebic in gruppo anche oggi Paolo Maldini e Ricky Massara hanno premiato, nel Centro Sportivo di Riyad, Brahim Diaz per le 100 presenze in rossonero: "Siamo qui - ha detto Maldini - per celebrare le 100 presenze ...Saranno i tifosi a scegliere per la prima volta il migliore in campo nella Supercoppa. Gli spettatori collegati da tutto il mondo voteranno il Man Of The Match della gara tra Milan e Inter in programm ...