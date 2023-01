Corriere dello Sport

MILANO - I misteri del calcio esistono e spesso sono ben evidenti. E' il caso del, che ha in rosa il francese Tiemoue. E fin qui nulla di strano. Quello che salta all'occhio è che il centrocampista fino a questo momento non ha mai visto il campo, Pioli non lo ha ...LECCE - Quella tra Lecce e, terminata sul risultato di 2 a 2, è stata anche la partita della 'rimpatriata' tra calciatori ... Olivier Giroud, Tiemoue(l'unico dei nove rimasto in panchina)... Milan, Bakayoko oggetto misterioso: stipendio super ma non gioca mai Arrivano conferme sul mediano che interessa ai rossoneri: sul giocatore diverse squadre ma il Diavolo rappresenta una priorità ...Milan, acqua gelida su "Pioli is on Fire". I rossoneri verso la Supercoppa Italia, frizioni fra squadra e allenatore. Tutti dettagli della situazione anomala.