Migranti | Cei chiede abrogazione decreto

Leggi su italiasera

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – La Cei fa sentire la sua voce contro illegge relativo alla gestione dei flussi migratori al momento presso le Commissioni parlamentari Affari costituzionali e trasporti e, attraverso un intervento di mons. Gian Carlo Perego, Presidente della Fondazione Migrantes, dice che “il destino deldovrebbe essere solo la sua”. “Vista la situazione della crescita di arrivi e di salvataggi via mare diprovenienti da almeno 60 Paesi del mondo, molti dei quali in situazione di guerra, di conflitti interni, di disastri ambientali, di miseria e rischio della propria vita, dallegge del 2 gennaio 2023 – ha osservato Perego che presiede anche la Commissione Cei che si occupa di– ci saremmo aspettati come Fondazione Migrantes della ...