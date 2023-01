Microsoft | la scommessa miliardaria su OpenAI che non è poi così open

Leggi su formiche

(Di martedì 17 gennaio 2023) Con ogni probabilità il 2023 sarà l’anno dell’intelligenza artificiale, o perlomeno l’anno in cui irromperà con forza nella nostra vita professionale. Nelle scorse settimane ha fatto molto parlare di sé ChatGPT, un chatbot sperimentale creato dain grado di consultare un’impressionante mole di dati, generare risposte convincenti e dialogare in maniera naturale con l’utente. E se finora si è trattato perlopiù di una curiosità accademica, una finestra sulle potenzialità dei sistemi IA nell’assistere i processi di tutti i giorni, nei prossimi mesi le aziende potranno integrare questa tecnologia nei propri processi. La svolta arriva per mano di, che nel 2019 aveva stretto una partnership esclusiva con(suggellandola con un investimento da un miliardo di dollari) per potenziare la ...