Meteo | neve in pianura nelle prossime ore I dettagli | la mappa e la diretta

3bmeteo

Tutta la settimana tra pioggia, fiocchi bianchi e venti tempestosi. La cartina di 3bmeteo con le previsioni del tempo giorno per giorno, città per ...... accompagnata da pioggia, vento,e gelate. Irrompe il ciclone Thor e porta l'inverno sull'Italia Per gli esperti, tra martedì 17 gennaio e giovedì 20 gennaio vedremo piogge quasi ovunque, ... Meteo: entro stasera neve a tratti in pianura al Nord, poi ancora neve su molte regioni; città coinvolte, mappe e dettagli Precipitazioni, freddo e limite delle nevicate in progressivo abbassamento: interessate anche le città. In pianura temperature minime tra -2 e 3 gradi ...Tutta la settimana tra pioggia, fiocchi bianchi e venti tempestosi. La cartina di 3bmeteo con le previsioni del tempo giorno per giorno, città per città ...