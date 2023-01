Meteo | in Lombardia precipitazioni diffuse e neve a basse quote

(Di martedì 17 gennaio 2023) Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Sullacielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con parziali ed irregolari schiarite in serata. Il bollettinodi Arpa regionale indica, da deboli a moderate sulla pianura e l'Appennino, deboli altrove, in attenuazione e parziale esaurimento nel corso della serata.oltre 400 metri sull'Appennino, oltre 600 metri sugli altri rilievi, ma con possibilimiste anche alleinferiori e temporaneamente fino al piano. Le temperature massime in pianura oscilleranno tra 2 e 5 gradi. Zero termico in abbassamento, attorno a 600 metri sull'Appennino, a circa 700-900 sulle Prealpi ed i settori orientali. Venti in pianura moderati orientali, in attenuazione dal pomeriggio a partire da ovest; in ...

Giovedì sarà ancora molto instabile con una comparsa nevosa possibile anche sulle pianure di Veneto,ed Emilia, fino in collina in Toscana, Sardegna, Umbria. Infine, da venerdì il ciclone ... Neve a Milano Le previsioni meteo in Lombardia (con i primi fiocchi) Pioverà diffusamente anche al Nord, specie su Lombardia, Liguria di levante e Nordest. La neve sarà diffusa al Nord fino a quote collinari e localmente potrebbe fare la sua comparsa anche in pianura, ...