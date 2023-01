Meteo | ciclone polare sull' Italia | forti venti e nubifragi

iLMeteo.it

Infine, da venerdì ilraggiungerà il Sud con venti gelidi". Nel dettaglio: - Martedì 17. Al nord: neve in montagna, mista a pioggia in Lombardia, piogge al Nordest. Al centro: intenso ...Nei giorni successivi ilinvernale Thor si muoverà dal Mar Ligure verso il Centro Italia per poi finire la sua corsa al Sud nel corso del weekend. Questo transito sul Paese farà abbassare ... Meteo Cronaca diretta: la furia del ciclone Thor si scatena sull'Italia; il peggio sarà nelle prossime ore Arriva un cliclone polare sull’Italia, la giornata più difficile è quella di oggi con venti di tempesta da Libeccio “che sferzeranno con violenza le coste tirreniche, liguri e occidentali sarde provoc ...Irruzione polare al via da lunedì, maltempo diffuso con temporali, nubifragi e neve fino a bassa quota, ecco le zone più colpite ...