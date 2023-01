Meteo | arriva il ciclone polare Thor | pioggia | neve e freddo sull’Italia

Leggi su velvetmag

(Di martedì 17 gennaio 2023) Come da previsionil’inverno vero stando. Aria gelida di originesta irrompendo sul Mar Mediterraneo per dare vita a ungià soprannominato, come l’implacabile mitologico dio germanico, personificazione del fulmine e del tuono. L’alta pressione delle Azzorre dall’Oceano Atlantico si sta innalzando fin verso la Groenlandia, spiega Antonio Sanò, direttore del sito il.it. Attingerà così aria gelidache rapidamente scorrerà verso il cuore dell’Europa, fino a raggiungere anche il Mediterraneo centrale. Il che significa che l’Italia ne sarà investita in pieno. Ildi originesi abbatteràa partire dal 17 ...