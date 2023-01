Messina Denaro | una paziente della clinica | «Faceva la chemio con me | aveva dato il numero alle mie amiche»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Descritto come una «persona molto gentile», il boss latitante da 30 anni era in cura con il falso nome di Andrea Bonafede

"1 stella. Sconsiglio ai latitanti". All'indomani dall' arresto del numero 1 di Cosa Nostra, Matteo, sono esplose le recensioni sul sito della clinica La Maddalena , dove è stato trovato il boss. È diventato l'ospedale più famoso d'Italia nel giro di 24 ore, scatenando l'ironia del ...La fotografia potrebbe svelare nuovi elementi sulla rete di protezioni e complicità che ha coperto la latitanza del boss per 30 ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca I carabinieri del ROS e la procura di Palermo sono arrivati subito al nascondiglio dell'oramai ex latitante – Ancora non si sa, però, se sia stato trovato il cosiddetto «archivio di Riina» ...L’ex latitante insieme ad altri 16 tra boss e affiliati è coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio Scopelliti, ucciso il 9 agosto del 1991 a Villa San Giovanni ...