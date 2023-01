Messina Denaro | ultime news | il boss nel carcere dell' Aquila Chiesto il 41 - bis

(Di martedì 17 gennaio 2023) Gli inquirenti nel suo covo a Campobello di Mazara, un appartamento intestato ad Andrea Bonafede, di cui il superlatitante ha preso l'identità. Indagato il medico Alfonso Tumbarello che lo aveva in ...

'Abitava qui sicuramente da almeno 6 mesi' afferma il Colonnello Fabio Bottino, comandante provinciale dei carabinieri di Trapani, davanti al covo di Matteoindividuato a Campobello di Mazara. 'E' un appartamento ben ristrutturato, confortevole. Si comprende che le condizioni economiche del latitante erano buone, ma questo lo sapevamo. ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Medico di base di Andrea Bonafede. Quello vero, ma anche quello 'finto' cioè Matteo Messina Denaro, che quella identità la utilizzata per nascondere la sua latitanza. Fuori dallo studio in cui ...La casa dove avrebbe passato l'ultimo periodo Matteo Messina Denaro è a Campobello di Mazara, nel trapanese. Dentro sono stati trovati abiti firmati e profumi, nulla rispetto al patrimonio del boss: è ...