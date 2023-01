Messina Denaro sale sull' elicottero dei Carabinieri | il trasferimento al carcere dell' Aquila

RaiNews

Per Matteouserei la parola arresto, più che la parola cattura , perché era oramai in pianta stabile un paziente di questa clinica " e magari di altre strutture ospedaliere " nelle quali si faceva ...Si parla di Matteo, stipendi dei deputati, inflazione, ... Profumi e abiti firmati nel covo di Matteo Messina Denaro. Nordio ha firmato il 41 bis - Mattarella: l'arresto di Messina Denaro un grande successo dello Stato - Mattarella: l'arresto di Messina Denaro un grande successo dello Stato Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il 41 bis per il boss. Scoperto a Campobello Mazara, nel Trapanese, il covo dell'ex ...La firma del ministro di Grazia e Giustizia dà il via libera al carcere duro 1' DI LETTURA Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato questa mattina il 41bis per Matteo Messina Denaro. Via ...