Messina Denaro | prima notte nel carcere di Lanciano | ipotesi detenzione nel carcere di massima sicurezza dell' Aquila

Da tempo i carabinieri del Ros sapevano che Matteoera malato, due operazioni in sei anni, un tumore al colon in fase avanzata, bisognoso di specifiche cure, una prospettiva di vita non lunga nonostante i sessant'anni. Da allora, gli ...I carabinieri del Ros che ieri mattina hanno arrestato dopo trent'anni di latitanza Matteoci hanno almeno risparmiato la vergogna di quella scorribanda con clamore di clacson e ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca Alfonso Tumbarello, 70 anni, il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, è indagato nell’ambito dell’arresto del super latitante. Tumbarello è di Campobello di Mazara ed ...Nel covo di Matteo Messina Denaro i documenti ereditati da Totò Riina Campobello è a soli 8 chilometri da Castelvetrano, paese di origine di Messina Denaro e della sua famiglia. Il trasferimento al ...