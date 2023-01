Messina Denaro | prima notte del boss in Abruzzo e il trasferimento nel carcere di massima sicurezza dell' Aquila

Agenzia ANSA

'Abitava qui sicuramente da almeno 6 mesi' afferma il Colonnello Fabio Bottino, comandante provinciale dei carabinieri di Trapani, davanti al covo di Matteoindividuato a Campobello di Mazara. 'E' un appartamento ben ristrutturato, confortevole. Si comprende che le condizioni economiche del latitante erano buone, ma questo lo sapevamo. ...PESCARA - Il boss Matteo, latitante catturato a Palermo dopo trent'anni, è detenuto in Abruzzo, nel carcere dell'Aquila. Il boss è sbarcato ieri sera con un volo militare all'aeroporto di Pescara, ha sostato ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Matteo Messina Denaro è stato boss delle stragi, ma anche degli affari. L'orologio, un Franck Muller da 35mila euro, che indossava al momento dell'arresto, gli abiti firmati e l'arredamento definito ...Anche il chirurgo che operò in un ospedale pubblico Matteo Messina Denaro dichiara che per lui era solo Alfonso Bonafede, sua falsa identità, e non poteva ...