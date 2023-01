Messina Denaro | Piantedosi | «Lo Stato c’è e vince E prima o poi consegna sempre il conto»

(Di martedì 17 gennaio 2023) È «estremamente soddisfatto», e non poteva essere altrimenti. Il giorno dopo la cattura di Matteoil ministro dell’Interno, Matteo, parla dello «straordinario risultato» raggiunto e il primo pensiero va a tutti coloro che hanno reso possibile questo «successo»: «I magistrati, i carabinieri, tutte le forze di polizia impegnate nella lotta alla mafia e più in generale sul fronte della sicurezza». «La grande emozione vissuta dal Paese per questa notizia – ha sottolineato – rappresenta un plauso a tutti loro». «Una cattura fondamentale sul piano dell’antimafia, anche come segnale agli affiliati» «La cattura di Matteoera fondamentale sul piano dell’antimafia, anche come segnale da dare agli affiliati alla criminalità organizzata», ha chiarito ...

Agenzia ANSA

8.30, covo era nel Trapanese Carabinieri del Ros e Procura di Palermo hanno individuato il covo del boss Matteo, arrestato ieri alla clinica Maddalena di Palermo. E' a ...'L'arresto di Matteorappresenta un momento importante nel contrasto alla criminalità mafiosa. Ed il merito va attribuito ai tanti magistrati e rappresentanti delle Forze dell'Ordine, che si sono impegnati, ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...08:15 – Il nascondiglio in cui stava Matteo Messina Denaro, arrestato ieri, in una clinica di Palermo mentre si recava per degli esami clinici, è nel centro storico di a Campobello di Mazara, piccolo ...