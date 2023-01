Messina Denaro | patrimonio sterminato e ancora da trovare

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – La stima di oltre 4 miliardi è solo un calcolo fatto grazie alla somma dei sequestri e delle confische ai prestanome. Ma quantificare ilriconducibile a Matteoè un’operazione inevitabilmente velleitaria. Perché la ramificazione degli interessi economici è tale da delineare una ragnatela che in parte, non si sa quanto consistente, èsconosciuta. Le infiltrazioni nell’economia legale sono capillari, i legami con gli imprenditori e i professionisti, in Sicilia ma anche fuori dall’isola, sono stretti. Le parole del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, sono eloquenti: “C’è stata certamente una fetta di borghesia che negli anni ha aiutatoe le nostre indagini ora stanno puntando su questo”. Non sarà facile e non è ...