Messina Denaro | parla l’ufficiale del Ros che lo ha riconosciuto | “Cose impensabili per trovarlo | anche analisi sui metadati L’archivio segreto di Riina? Cerchiamo tutto ciò che può essere utile”

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Ieri è stato il momento finale di una faticosa indagine che ci ha costretto a inventarci”. Sono le parole del colonnello Lucio Arcidiacono, comandante del reparto investigativo del Ros dei Carabinieri. È stato lui il protagonista dell’arresto dell’ormai ex superlatitante di Cosa Nostra, Matteo. “Quando l’ho visto ho avuto l’assoluta certezza che fosse lui, poi lui stesso lo ha confermato”, racconta Arcidiacono. E proprio sulla complessità dell’indagine spiega che la strada che ha portato all’arresto è iniziata “lavorando su”, cercando di rintracciare tra i pazienti degli ospedali un profilo compatibile con quello di: “Potete immaginare la fatica, ci sono stati tecnici che hanno lavorato in maniera incredibile, ...

Mancano pochi minuti alla cattura ma tutto è pronto. Siamo alla clinica privata "La Maddalena" di Palermo, dove l'ex ricercato numero uno d'Italia andava a curarsi. Attorno a lui decine di uomini dei ...Per un giorno, per un intero giorno, l'Italia ha esultato per la cattura dai Matteo, super - latitante da 30 anni, arrestato presso una clinica provata di Palermo. C'è chi ha esultato senza condizioni e c'è anche chi si è commosso per questa notizia, che per molti ...Ai microfoni di Radio24, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha commentato l’arresto di Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni. Nello specifico, si parlava dei «sibili di rancore» riportati ...Lo apprende LaPresse da fonti della Procura Palermo, 17 gen. (LaPresse) – Andrea Bonafede, proprietario dell’immobile di via CB31, a Campobello di Mazara, dove Matteo Messina Denaro ha vissuto da ...