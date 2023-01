Messina Denaro | Nordio | «Un successo del governo Da chi non si rassegna sibili di rancore»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 gennaio 2023) «Ho lettodisu alcuni giornali, che non sino al fatto che questa grandissima operazione sia stata operata da undi centrodestra». Il ministro della Giustizia, Carlo, non ci gira intorno e all’indomani della «giornata molto bella», in cui l’Italia ha visto l’arresto di Matteodopo 30 anni di latitanza, liquida le polemiche per quello che sono, facendo piazza pulita anche delle strumentalizzazioni sul tema delle intercettazioni, utilizzato da molte testate di fatto per far passere l’idea che il boss sia stato catturato “nonostante” e non grazie anche alla determinazione delMeloni.: «C’è chi non sia questo...