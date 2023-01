Messina Denaro | Nordio | Sarà curato in un carcere di massima sicurezza  

(Di martedì 17 gennaio 2023) AGI - Matteoin undi”. Carloassicura laattenzione in termini die allo stesso tempo pone l'attenzione sulla salute del super latitante arrestato ieri a Palermo dopo 30 anni di latitanza. "Dobbiamo avere un minimo senso di umanità, un senso cristiano - ha detto il ministro della Giustizia ospite a Radio 24 - oltre a quello che dice la Costituzione di curare chi sta male anche se si tratta di criminali. Noi dobbiamo garantire che ci sia la completa espiazione della pena ma la salute deve essere tutelata. Ho visto molti detenuti malati che erano assicurati alla giustizia in carceri dima ...

Agenzia ANSA

' Mi chiamo Matteo'. È finita così, con questa risposta, la latitanza del padrino di Castelvetrano, arrestato dai carabinieri alle 8.20 di lunedì 16 gennaio. Il boss stava per iniziare una seduta di ..., la vita del 'signor Bonafede' a Campobello Il consulto non ci sarà. Anche perché è proprio Matteo, che ora sull'identità non può più fingere, ad avere bisogno o ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Aveva solo 18 anni, un tumore le ha tolto la vita. Gerta Allushi è morta all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste, lascia la mamma Alma, il papà Arben e la ...Si trova a Campobello di Mazara, nel trapanese, paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, finito in manette ieri insieme al capomafia. Il nascondiglio è stato perquisito dagli investigatori del Ros i ...