Messina Denaro | Mattarella | grande successo dello Stato

Il Comando generale dei carabinieri ha rilasciato un nuovo video, stavolta precedente alle fasi dell'arresto, preso dalle telecamere di sicurezza della clinica Maddalena di Palermo dovesi stava recando per curarsi la mattina dell'operazione dei Ros. Nelle immagini si vede come Matteosia entrato da solo, dopo aver lasciato l'auto guidata dal suo autista,...L' arresto di Matteo, l'ultimo boss delle "vecchia" mafia che era latitante da oltre trent'anni, passerà alla storia così come l'intera giornata che ha dato il via a un duro colpo difficile da incassare ... Profumi e abiti firmati nel covo di Matteo Messina Denaro. Nordio ha firmato il 41 bis - Il boss in carcere sorvegliato 24 ore su 24, solo due ore d'aria al mese, non può parlare con altri detenuti - Il boss in carcere sorvegliato 24 ore su 24, solo due ore d'aria al m "Improve your Talent", pochi giorni alla prima scadenza. Per i tirocini nelle Camere di commercio di 18 Paesi europei. Imprese femminili crescono nel Trevigiano, flessione Bellune ...Martedì, 17 gennaio 2023 Home > aiTv > Arresto Messina Denaro, il flashmob di FdI per dire grazie ai Carabinieri (Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2023 Flash mob di Fratelli d'Italia in Piazza San Lore ...