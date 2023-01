Messina Denaro | Mattarella a Consiglio supremo Difesa | ' grande successo dello Stato'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio, aprendo i lavori deldi, in corso al Quirinale, ha ribadito la soddisfazione per ilcon l'arresto di Matteoe ha rinnovato le congratulazioni e la riconoscenza espresse al ministro dell'Interno, all'Arma dei Carabinieri, a tutte le Forze dell'Ordine e alla Magistratura. Ilsi è associato a queste parole. Il Presidente della Repubblica ha inoltre sottolineato “la coincidenza, altamente significativa, dellapartecipazione popolare a Palermo alle esequie di Fratel Biagio Conte, esempio di solidarietà e dedizione agli altri; ...

Per Matteouserei la parola arresto, più che la parola cattura , perché era oramai in pianta stabile un paziente di questa clinica " e magari di altre strutture ospedaliere " nelle quali si faceva ...Si parla di Matteo, stipendi dei deputati, inflazione, ... Profumi e abiti firmati nel covo di Matteo Messina Denaro. Nordio ha firmato il 41 bis - Mattarella: l'arresto di Messina Denaro un grande successo dello Stato - Mattarella: l'arresto di Messina Denaro un grande successo dello Stato Approvata mozione: di contrasto alla mafia si occuperanno le commissioni consiliari Affari generali e Sviluppo economico ...L’Aquila, 17 gen. (LaPresse) – Le terapie per il tumore al colon, malattia da cui è affetto Matteo Messina Denaro, saranno tutte eseguite nel carcere di Preturo dell’Aquila dal personale… Leggi ...