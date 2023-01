Messina Denaro | l’arresto dopo 30 anni “Salute compatibile con il 41 bis”

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Matteoarrestatouna vita da superlatitante. Trent’trascorsi sottotraccia prima della cattura di ieri da parte dei carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo, dove il boss – malato e in cura per un cancro al colon – si era recato per effettuare alcune terapie. E la cattura del boss mafioso è arrivata a 30esatti daldi Toto Riina, preso il 15 gennaio 1993. L’ex Primula rossa, indicato dall’Europol nel 2016 tra i latitanti più pericolosi d’Europa, era ritenuto capo di Cosa nostra, ultimo grande latitante di mafia. La cattura del boss è stato il risultato di una indagine tradizionale, coordinata dalla Procura di Palermo, da pochi mesi guidata da Maurizio de Lucia. I Carabinieri del Ros e gli uomini del Gis si sono ...

Il grido di Vincenzo Agostino, padre di Nino, poliziotto ucciso dalla mafia: ora la verità Video : L'urlo liberatorio e l'abbraccio dei Carabinieri dopo l'arresto Video : "Deve marcire in galera": ...... Sergio Mattarella, ha telefonato al ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto di Matteo, realizzato in stretto ... Arrestato il boss Matteo Messina Denaro, era in una clinica a Palermo - Cronaca Mattarella è rimasto colpito dal fatto che Messina Denaro fosse a Palermo. I luoghi che venivano mostrati, a cominciare dalla clinica anti cancro "La Maddalena" sono luoghi che il Capo dello Stato ...''Pensando alla cattiveria e alla brutalità di certe persone, ti vengono altri pensieri che però lasciamo nel cassetto, perché a barbarie non si risponde con barbarie'', dice Matteo Salvini.