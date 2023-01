Messina Denaro | la sinistra rosica | tutte le balle sull’arresto

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 17 gennaio 2023) Zuppa di Porro. MatteoDenara quantono quelli puliti e perbene: ha ragione Sallusti con il suo titolo Bingo. Per il resto da leggere ritratto del pm paolo Guido del Foglio che zitto zitto e senza essere uno dei professioisti dell’antimafia del circoletto ha beccato il Boss. Saviano imbarazzante e il peggiore: questo goveno è il meno anti mafia che ci sia. Per il resto lamorte della Lollo. Molta economia con le case green e Capezzone che se le magna. Le colf e i loro aumenti. La tim e i francesi che si dimettono. Davos e il manifesto che lo celebra per il rapporto sulle disuguaglianze. Meno due giorni e questa zuppa sarà con una Zanzara dentro #rassegnastampa17gen L'articolo proviene da Nicola Porro.