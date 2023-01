Messina Denaro | la notizia dell' arresto tra le più lette al mondo Le prime pagine

Agenzia ANSA

È stato trovato e perquisito il covo di Matteo, il boss arrestato ieri dopo 30 anni di latitanza. È a Campobello di Mazzara , in provincia di Trapani. Si trova in una strada tra il 'Bar San Vito' e il negozio di articoli per la ...Così il Guardasigilli Nordio a Radio 24 a proposito di. "Il conto con la mafia delle vittime è stato certamente saldato"con l'arresto di ieri, ma "è illusorio pensare che la mafia si ... Mafia: trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro - Cronaca Dopo la cattura a Palermo, Matteo Messina Denaro è stato trasferito a Pescara con un volo militare. A dare la notizia è il quotidiano “Il Centro”. Il capomafia arrestato ieri, 16 gennaio, dopo trent’a ...Si parla ancora dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Dopo la conferenza stampa della forze dell'ordine, nelle quali è stato dichiarato che le ...