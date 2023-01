Messina Denaro | indagato medico che curava ‘Andrea Bonafede’

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Finisce nel registro degli indagati Alfonso Tumbarello, ilche aveva in cura il boss Matteo, che però si faceva chiamare Andrea Bonafede. Ilè di Campobello di Mazara, dove per molti anni ha esercitato la professione didi base. I Carabinieri del Ros hanno perquisito sia l’abitazione del, che è stato interrogato nel pomeriggio di ieri, che lo studio. “Ci sono indagini a diversi livelli”, afferma a ‘SkyTg24’ il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia rispondendo a una domanda sull’iscrizione di unnel registro degli indagati. “Il primo è identificare la rete che lo ha protetto, consentendogli di curarsi con le false identità e in questo senso è inevitabile procedere indagando chi ha creato la prima ...

