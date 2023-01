Messina Denaro | indagato il medico che lo aveva in cura | nel 2006 si candidò alle regionali con Cuffaro

Agenzia ANSA

Anchedeve essere tutelato e curato come si compete a qualunque cittadino italiano". Garanzia alla salute del detenuto, non importa di quali crimini si è macchiato. Ci troviamo di ...Appuntamento alla prossima settimana per cogliere qualche nuova variazione, anche considerando l'arresto del superlatitante Matteo. Il Movimento 5 Stelle perde appena lo 0,1%, è al 17,... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali La “profezia” del pentito a “Non è l'Arena”: “Presumiamo che faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso in un arresto clamoroso. Chissà che non arrivi un bel regalino per il Governo…”. E sulla t ...“L’immagine che si conosceva di Messina Denaro è un po’ diversa rispetto al suo aspetto odierno. Possibile che anche io lo abbia potuto incontrare da qualche parte”. Sono le parole di Giuliano Panieri ...