Messina Denaro | il video del trasferimento nel carcere di massima sicurezza dell' Aquila

PALERMO - A Palermo Giorgia Meloni plaude all'arresto di Matteoe annuncia future giornate dedicate alla lotta mafia. Ma a Roma, la sua FdI punta su Giuseppe Valentino , indagato in un procedimento connesso al maxiprocesso antimafia Gotha, per ...L'ultimo a finire indagato è stato Alfonso Tumbarello , 70 anni, medico di base a Campobello di Mazara, che aveva firmato le prescrizioni per Andrea Bonafede, alias Matteo, il super latitante in cura per un tumore che era stato sottoposto a due interventi chirugici. Saranno adesso gli inquirenti a stabilire le sue eventuali responsabilità. Tumbarello è ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Lorenza Guttadauro è figlia della sorella del capo di Cosa Nostra: “Sono sorpresa, non me l’aspettavo” ha detto a proposito della nomina ...La Procura ha chiesto il carcere duro per il boss 1' DI LETTURA PALERMO – Già poche ore dopo l’arresto la Procura di Palermo ha chiesto l’applicazione del regime di carcere duro per il capomafia di… ...