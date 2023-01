Messina Denaro | il sindaco di Campobello | “Qui non l’ho mai visto | sennò lo avrei denunciato Carta d’identità? È stata contraffatta altrove”

(Di martedì 17 gennaio 2023) “Apprendere che in questo preciso momento si trovasse nella nostra città è un fatto triste che non può che buttare nello sconforto più totale la mia persona e sicuramente la stragrande maggioranza dei nostri concittadini”. Lo ha detto Giuseppe Castiglione,didi Mazara, in provincia di Trapani, comune nel cui centro abitato è stato trovato il nascondiglio del boss latitante Matteo. Castiglione ha risposto alle domande dei giornalisti: “Qui nonmai, altrimenti lo” ha detto. “Larilasciata ad Andrea Bonafede? È autentica, èin un secondo momento”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Viaggio nella città di 13mila abitanti su cui si concentrano ora gli occhi di tutto il mondo. Strade senza nome, fino a poco tempo fa, intitolate di recente a Pio La Torre, Ninni Cassarà e Piersanti ..Quella di lunedì 16 gennaio 2023 è stata una giornata lunga e ricca di emozioni per l'Arma dei Carabinieri che in mattinata hanno arrestato il boss Matteoin una clinica di Palermo. Poco dopo le 8 è scattato il blitz a "La Maddalena", dove il latitante trentennale si era recato per delle cure in day hospital, ma l'azione non è stata altro ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali L’AQUILA - Matteo Messina Denaro, il boss della Mafia catturato dopo oltre trent’anni di latitanza, ha trascorso la prima notte in carcere della sua vita nella struttura di ...ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto per il 41 bis al boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio a Palermo. Lo rende noto il ministero.