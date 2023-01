Messina Denaro | il ministro Nordio ha firmato per il 41 bis

RaiNews

Articoli più letti Chi è Matteo, il super boss della mafia arrestato dopo 30 anni di Redazione Shakira ha fatto passare un weekend orribile a Casio e Renault di Daniele Polidoro Tutto ...Articoli più letti Chi è Matteo, il super boss della mafia arrestato dopo 30 anni di Redazione Shakira ha fatto passare un weekend orribile a Casio e Renault di Daniele Polidoro Tutto ... Profumi e abiti firmati nel covo di Matteo Messina Denaro. Nordio ha firmato il 41 bis - Il medico Alfonso Tumbarello aveva in cura entrambi gli Andrea Bonafede - Il medico Alfonso Tumbarello aveva in cura entrambi gli Andrea Bonafede Matteo Messina Denaro si trova a L’Aquila, in una cella sorvegliata h24 e da lì riceverà le cure mediche. Andrea Bonafede, dopo aver indicato ai pm la casa del boss, ha informato di come sia stato lui ...NICOLA ZUCCARO - Il Covo dove si nascondeva il boss Matteo Messina Denaro nel centro di Campobello di Mazara è di proprietà di Andrea Bonafede, l'uomo di cui il superlatitante avrebbe assunto l'identi ...