Messina Denaro | il Comandante dei vigili | La gente lo vedeva andare al bar tranquillamente

(Di martedì 17 gennaio 2023) L'individuazione del covo a Campobello di Mazara "fa più rabbia, perché un personaggio del genere ha potuto vivere indisturbato in questo territorio". Così commenta la scoperta del rifugio di MatteoGiuliano Panierino,della Polizia Municipale del Comune trapanese in cui si trova l'ormai ex rifugio del boss mafioso. Video di Niccolò Lupone/Localteam

E c'è gioia per l'arresto di un criminale mafioso, Matteo, che ha fatto versare lacrime di sangue a tanta gente innocente, a chi il male lo ha combattuto servendo lo Stato, le ...'Finalmente e' stato assicuratoalle patrie galere. Subito la mia mente e' andata all'intervista fatta da Giletti a Baiardo. E' come se tutto fosse preventivato. Mi dispiace per gli inquirenti e per il magistrato De ... "Sono Messina Denaro", preso dal Ros il superlatitante - Speciali Sono tante le immagini che in queste ore circolano sul web inerenti all’arresto di Matteo Messina Denaro. È apparso anche un video registrato all’interno della caserma dove è stato portato il boss per ...Matteo Messina Denaro è stato un arresto storico, che ha depennato un nome di peso dalla lista dei ricercati di massima pericolosità in Italia. Ma non è l'ultimo.